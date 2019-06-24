Новости версия для печати Орловцев просят оценить работу органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений Опрос проводится на портале администрации Орловской области.



ссылке. В ней предложено ответить на ряд вопросов о работе органов местного самоуправления и предприятий в секторе ЖКХ, сфере транспортного обслуживания, содержания автомобильных дорог, организации газо-, водо-, тепло-, электроснабжения. Анкету можно заполнить по. В ней предложено ответить на ряд вопросов о работе органов местного самоуправления и предприятий в секторе ЖКХ, сфере транспортного обслуживания, содержания автомобильных дорог, организации газо-, водо-, тепло-, электроснабжения. Пресс-служба областного правительства отмечает, что чем больше орловцев примет участие в опросе, тем объективнее будет оценка населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений.





Анастасия Дорохова

24 июня 2019 года







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