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ФК «Орел» вновь порадовал болельщиков

Очередной успех подопечных Валерия Ноздрина ждал в минувшую субботу в матче против «Спартака» из города Россошь. Итог встречи 3:1 в пользу «орлов». Наша команда владела инициативой на протяжении всей игры. Счет был открыт в дебюте встречи – отличился Дмитрий Меркулов. Удвоил результат Артем Лукша. Третий мяч в ворота «Спартака» был забит Егором Ручкиным. Впрочем, несмотря на преимущество на площадке, сохранить свои ворота в неприкосновенности орловцам не удалось. Ошибка в обороне и сопернику удалось отквитать один мяч.

Набранные три очка позволили ФК «Орла» подняться с восьмого на седьмое место в турнирной таблице Третьей лиги. Следующий свой матч наша команда проведет на выезде. 29 июня орловцы встретятся с «Ельцом».