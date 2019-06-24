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Орловцы вспомнили о начале Великой Отечественной войны

В субботу, 22 июня, в Орле прошел митинг, посвященный началу Великой Отечественной войны. Участники митинга почтили минутой молчания память погибших в годы Великой Отечественной войны и возложили цветы к монументу героям-танкистам и братской могиле.



Орловцы приняли участие и во Всероссийской военно-патриотической акции «Горсть Памяти», инициатором которой выступило Минобороны России в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы. В рамках акции на 11 крупнейших братских захоронениях Орловщины одновременно произвели забор земли. Землю с мест воинских захоронений поместили в специальные контейнеры («солдатские кисеты»), которые в дальнейшем с воинскими почестями разместят в гильзах артиллерийских снарядов и установят в историко-мемориальном комплексе Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации, который строится в Москве в парке «Патриот».