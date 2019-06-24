Новости версия для печати В Орловской области прошел День смородины Научно-практический семинар с таким названием организовал Российский ягодный союз. Участники семинара смогли оценить новые сорта витаминных ягод, которые разрабатывают и выращивают во Всероссийском научно-исследовательском институте селекции плодовых культур. Кроме того, специалисты могли обсудить проблемы и поделиться опытом их решения. На встрече был наш корреспондент Владислав Кузнецов.



Ягодный союз организован в феврале прошлого года. За это время он завоевал известность и популярность у ягодоводов нашей страны и за рубежом. Ирина Козий, генеральный директор Ягодного союза: «Союз объединяет ягодоводов и те хозяйства, те компании, которые заинтересованы в развитии ягодного бизнеса в России. Основная задача союза это, конечно же, консолидация отрасли, это голос отрасли, возможность коммуникации с государством, с различными ведомствами, со СМИ, с потребителями, ассоциациями и объединениями в России и за рубежом». Союз регулярно проводит научно-практические тематические семинары, конференции. Один из таких семинаров «День смородины» и прошел в Орловской области. Семинар собрал участников из многих регионов страны, из республики Беларусь. Смородина пользуется у нас большой популярностью и широко распространена. Тем не менее, Россия экспортирует ягоды из Польши, где сосредоточено более 60% её мирового производства, из Украины, из республики Беларусь. Орловская область по производству смородины находится в стране на шестом месте. Лидер – Новосибирская область. Но у нас есть институт, где активно ведется селекция сортов как черной, так и красной смородины. Ученые института приняли активное участие в семинаре и подробно рассказали о новых сортах, о направлениях научных исследований. Показали и насаждения смородины. Сергей Князев, директор Всероссийского НИИ селекции плодовых культур: «Мы пропагандируем свою продукцию, свои сорта, рассказываем, какие у нас есть навыки выращивания. Это очень большой плюс». Смородина ценится за высокое содержанием витаминов, урожайность и, что очень важно, возможность промышленного возделывания. Владимир Кравчук из республики Беларусь выращивает смородину на 120 гектарах. Значительную часть урожая поставляет в Россию. Владимир Кравчук, фермер (республика Беларусь): «Механизировано все. 50 гектаров обрабатывают два человека. Посещаю семинары. В Орле тоже есть много интересного по питанию, микроудобрениям, микроэлементам». Россия вполне может не только отказаться от закупок смородины за рубежом, но и поставлять витаминные ягоды на экспорт. Для этого есть природные условия. Орловская область, в частности, входит в зону промышленного ягодоводства. Есть технологии, и есть сорта, которые в нашем климате превосходят зарубежные. Нужны энтузиасты этого дела.









Владислав Кузнецов

24 июня 2019 года







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