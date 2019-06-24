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Минувшей ночью на трассе М-2 «Крым» при ДТП погиб человек

В разгар лета, когда увеличивается число автомобилистов, совершающих дальние поездки, растет и количество аварий, связанных с утомленным состоянием водителя. Именно по такому сценарию, вероятнее всего, развивалась трагедия, произошедшая сегодня ночью в Мценском районе.

Чтобы вызволить погибшего автомобилиста из груды исковерканного металла, в который превратилась легковая иномарка, сотрудникам МЧС пришлось задействовать весь арсенал гидравлического и шанцевого инструмента.
Водитель грузовика, с которым столкнулась «Деу Нексиа», тоже угодил в больницу. По словам коллеги пострадавшего, они в паре на двух автофургонах доставляли груз мяса для Тулы и Москвы. Наш собеседник сообщил, что чудом избежал участи своего напарника - успел уклониться от мчавшегося на него автомобиля. При этом обгоном это назвать нельзя - на полосе движения никого не было.
 
В ходе первичного расследования на месте ДТП у полицейских сложилась такая картина происшествия.
 
Олеся Лихобабина, замначальника пресс-службы УМВД России по Орловской области: «На 325 километре автодороги М-2 «Крым» водитель автомобиля «Деу Нексия», 1978 года рождения, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Хюндай». В результате ДТП водитель автомобиля «Деу» от полученных травм скончался на месте, а его пассажир - женщина 1985 года рождения и водитель второго автомобиля с телесными повреждениями госпитализированы».
 
Характерная особенность: спидометр «Деу» зафиксировал скорость машины на момент столкновения: чуть больше сотни. Это, по словам полицейских, говорит о том, что автомобилист не притронулся к педали тормоза. Да и тормозного следа «Деу» на асфальте не оставила. Беспричинный выход на «встречку» - еще одна важная деталь. По всему выходит, что на момент ДТП водитель «Деу» в управлении автомобилем не участвовал. Исходя из обстоятельств аварии, инспекторы предположили возможную причину происшествия: сон за рулем.





Иван Суверин
24 июня 2019 года

 


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