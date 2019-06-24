Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Смертельная встреча на встречке. Почему легковушка на пустой дороге вышла «в лобовое» с грузовиком, еще предстоит выяснить.

- Земля - с генетическим кодом победителей. В «Дороге памяти» будет и горсть земли, взятая с братской могилы танкистов в Орле.

- Предупрежден значит вооружен. Сотрудники Госпожнадзора проводят рейды по дачам.

- Кладовая витаминов. В регионе собрались специалисты со всей страны, которые всё знают о ягодах. Орловщина выбрана не случайно.

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Вести-Орёл

24 июня 2019 года







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