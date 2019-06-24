Новости версия для печати Теперь на главной площади Орла можно поиграть в пляжный волейбол Волейболисты облюбовали площадку в центре Орла задолго до официальной церемонии открытия. Приглянулось место и регбийной команде «Стальной Орел». Ребята запланировали провести здесь турнир, на что уже получили одобрение.



Пока любители регби только готовятся к выходу на песочную площадку в центре Орла, волейболисты уже развернули нешуточные баталии. Показать красоту игры жителям и гостям города захотели несколько сотен команд.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Вместо телевизора наша молодежь выбирает спорт. Это отлично и замечательно. Я думаю, что центр города - подходящее место для любых массовых мероприятий. Я думаю, что те радостные лица, которые мы видим у спортсменов и зрителей дороже слов благодарности».

Готовятся к выходу на площадку и представители властей региона.



Леонид Музалевский, председатель Орловского облсовета: «Это не просто пропаганда спорта. Это зрелище! Волейбол - зрелищный вид спорта. Зрители от него могут получить удовольствие. Я посмотрел, как ребята здесь разминаются. Это профессионалы!».

Впереди у любителей активного отдыха месяц песочных баталий. Приглашаются как участники региональных турниров, так и все желающие. Вход на площадку свободный. Расписание есть в социальных сетях.





Анастасия Дорохова

24 июня 2019 года







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