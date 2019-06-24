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Андрей Клычков: в правительстве региона должны проявлять активность и жестче контролировать расход средств

Сегодня губернатор Орловской области провел аппаратное совещание. Рассмотрели вопросы поступления федеральных средств, а также их вложение.

О предварительных итогах поступлений средств из Федерального бюджета доложила Елена Сапожникова. Она отметила, что по состоянию на 20 июня из федерального бюджета поступило почти 5 млрд 324 млн рублей, т.е. более 38% от плана года. Всего же в этом году прогнозируются поступления в размере чуть менее 14 миллиардов. Из которых около 6 млрд - дотации и 8 млрд - целевые межбюджетные трансферты.

Елена Сапожникова, руководитель Департамента финансов Орловской области: «Безвозмездные средства поступили в следующих объемах: дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности – 2 млрд 721 млн рублей, дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета – 224,7 млн рублей, и субсидии – 837,7 млн рублей, субвенции – 1 млрд 72 млн рублей, иные межбюджетные трансферты – 466,7 млн рублей».

О ходе работы по выполнению Межведомственной инвестиционной программы «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области на 2019 год» отчитался руководитель департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Сергей Антонцев.

Финансирование программы составляет 2 млрд. 570 млн рублей, из них более миллиарда - за счет субсидий федерального бюджета. Сергей Антонцев отметил, что в целом реализация программы идет в штатном режиме. К началу активной фазы строительного сезона основная часть объектов проторгована, контракты заключены, подрядчики приступили к работе на объектах. По итогам первого полугодия общий объем выполненных работ ожидается в сумме 617 млн рублей.

Губернатор отметил, что основная задача ведомств не только в своевременном освоение денежных поступлений, но и в тщательном контроле и приемки работ, чтобы на следующий год увеличить количество трансфертов и поступлений федеральных средств. И особое поручение губернатор дал по поводу проверки работы ГУП «Дорожная служба». Вопросов у главы региона много - как работе по строительству дорог, так и вопросов к руководству предприятия.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «В этом году большой объем средств, и по всем справкам ГУП начинает отставать. Мы все максимально заинтересованы помочь. Нужно посмотреть, какая техника нам нужна. Сейчас больший объем работ требует увеличения как количества людей, так и техники. А сейчас мы, не выполняя контракт, рассуждаем о задачах через два-три года. Это несерьезно».



Татьяна Тимохина
24 июня 2019 года

 


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