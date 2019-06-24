Новости версия для печати В Орле подвели итоги Диктанта Победы Впервые в этом году более четырех сотен орловцев приняли участие в партийном проекте «Единой России» «Историческая память». Они сели за парты и написали Диктант Победы. Причем, это были люди разного возраста и различных профессий. Писали диктант еще в мае. И сейчас - стали известны имена победителей.



Никаких специальных требований к уровню знаний и подготовки для участников Диктанта Победы не было. Все равны от мала до велика - решили организаторы. В Орловском регионе Всероссийская акция проходила на восьми площадках. За парты сели те, для кого тема Великой Отечественной войны не мимолетный звон.



Дмитрий Моисеев, директор Орловского краеведческого музея: «В нашей области приняло участие порядка 420 человек. Это школьники, студенты, преподаватели, врачи. Мы рады, что три победители этого этапа были отмечены подарками и дипломами».

Финалистов регионального уровня трое. Они не допустили ни одной ошибки, набрали максимум баллов за минимальное время. В их числе педагог - Жанна Ефремова. Участница отметила, что вопросы были достаточно простые. Пришлось вспомнить кадры из фильма «А зори здесь тихие», узнать по фотографии событие - форсирование Днепра.



Победителям исторического диктанта в подарок - книги. Финалист акции Александр Петров обязуется их прочесть, чтобы в юбилейном срезе к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне показать еще лучший результат. А в этот на 20 вопросов у него ушло меньше 30 минут.



Александр Петров, финалист Диктанта Победы: «Возможно, стоит сделать не общий диктант, а два-три варианта, например, более продвинутые, менее продвинутые, общий уровень».

Организаторы предложение рассмотрят. Пока известно, что опорный вуз поможет в составление новых вопросов и заданий.



Ольга Пилипенко, ректор ОГУ им.Тургенева: «У нас сегодня есть вся база, для того чтобы и самим заявиться отдельно по вопросам, исторически связанных с Орловским регионом. Надеюсь, что в следующем году в рамках юбилейных мероприятий, связанных с Победой, мы примем самое активное участие».

Историческая акция «Диктант Победы» в этом году объединила все поколения. Так что в следующем на Орловщине она значительно расширит свою географию. Площадки планируют организовать во всех муниципальных образованиях.





Анна Вайсергисер

24 июня 2019 года







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