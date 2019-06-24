Новости версия для печати В Орле оштрафовали коллекторов Их действия по возвращению задолженности оказались вне закона.



Сотрудники службы судебных приставов рассмотрели обращение жителей Орла, задолжавших микрокредитной организации. Суть жалобы сводилась к тому, что коллекторы оказались слишком настойчивыми - количество звонков и смс-сообщений, направленных на взыскание просроченной задолженности, оказалось выше установленных законом. Кроме того, в ряде случаев, сотрудники организации должным образом не представлялись и не предупреждали о ведении аудиозаписи разговора. Арбитражный суд Орловской области оштрафовал организацию-коллектора на общую сумму 100 тысяч рублей.





Анастасия Дорохова

24 июня 2019 года







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