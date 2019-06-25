Новости версия для печати С начала года в Орле зарегистрировано порядка 400 фактов хищения имущества в общественных местах По всем случаям возбуждены уголовные дела. И большая часть из них раскрыта, а виновные привлечены к ответственности. Об этом сообщили в региональном УМВД.



Сотрудники полиции призывают граждан не терять бдительность. И напоминают, как обезопасить себя от кражи. Они рекомендует не оставлять в кафе, ресторанах, торговых и развлекательных центрах, на остановках общественного транспорта сумки, документы и другие ценные вещи, которые привлекают внимание преступников. А в случае, если происшествие предотвратить не удалось, звоните в дежурную часть или по телефону 02 (с мобильного 102).





Надежда Невматулина

25 июня 2019 года







На главную страницу





