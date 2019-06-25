Новости версия для печати Орловцам напомнили, как питаться в жару Соответствующую памятку опубликовал региональный Роспотребнадзор.



Отмечено, что в жару организм нуждается в меньшем количестве энергии и в большем количестве жидкости. Поэтому, в пищу рекомендуется употреблять менее калорийные блюда. Следует исключить из рациона жирную, высококалорийную пищу, мясные блюда следует заменить рыбой и морепродуктами. Предпочтение необходимо отдавать растительной пище, богатой витаминами и микроэлементами. Важно также своевременно пополнять запас жидкости в организме. Идеальным средством утоления жажды является, конечно, чистая питьевая вода или несладкий чай. Общее количество выпиваемой жидкости в жару должно составлять 2,5 - 3,5 л. Исключение составляют люди с проблемами сердечнососудистой системы, ожирением, гипертонией, а также те, у кого есть заболевания почек.



Основными мерами профилактики острых кишечных инфекций в летние дни, в условиях жаркой погоды являются:



- тщательное мытье рук с мылом перед приготовлением, приемом пищи и после посещения туалета;



- использование для питья питьевой воды гарантированного качества;



- овощи, фрукты, ягоды употреблять в пищу только после тщательного мытья;



- все пищевые продукты следует хранить в чистой закрывающейся посуде в соответствующих температурных условиях хранения и в пределах срока годности продукта.





Анастасия Дорохова

25 июня 2019 года







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