Орловские полицейские раскрыли кражу двух сотовых телефонов

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вторник
25.06.2019
9:45:00
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Орловские полицейские раскрыли кражу двух сотовых телефоновПреступление было совершено в Железнодорожном района Орла.
Заявление о пропаже двух мобильных телефонов из комнаты, расположенной в одном из общежитий областного центра, поступило от жителя района
Сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых установили причастность к преступлению 22-летнего орловца. В беседе с ними тот пояснил, что проник в комнату заявителя через приоткрытую дверь, на столе увидел два сотовых телефона и похитил их. Ранее злоумышленник привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления. В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие.
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