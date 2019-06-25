Новости версия для печати В Орле стартовал антинаркотический месячник Его первый этап завершится 3 июля



Всего же запланировано три этапа. Второй этап продлится с 26 августа по 4 сентября, третий – с 30 сентября по 9 октября этого года. Сотрудники полиции просят орловцев, имеющих информацию о фактах незаконного обращения с наркотиками, случаях их распространения и потребления, вовлечения в это молодёжи, наркоторговле, содержания притонов, незаконном культивировании наркотикосодержащих растений, местах произрастания дикорастущих растений сообщать по телефону доверия УМВД России по Орловской области: 41-38-56 (круглосуточно), либо в дежурные части территориальных органов МВД России на районном уровне.





Анастасия Дорохова

25 июня 2019 года







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