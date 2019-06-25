Новости версия для печати В Орловской православной гимназии прошел юбилейный 20-й выпуск учеников Этого события там всегда ждут с особым трепетом.



Два десятка лет в этом учебном учреждении не просто дают знания, а взращивают в неокрепших детских душах зерна православной веры. Восемь выпускников покидают в этом году стены гимназии. Двое - с медалями «За особые успехи в учении». Аттестаты им вручил митрополит Орловский и Болховский Тихон.



Тихон, митрополит Орловский и Болховский: «Такие высокие показатели говорят о том, что здесь люди не просто работают, а служат, дети получают образование, но самое главное становятся личностями, я желаю, чтобы все ученики стали личностями целомудренными, от слова целостное мудрование, чтобы прекрасно понимали ориентиры, куда мы хотим двигаться в этой жизни».





Надежда Невматулина

25 июня 2019 года







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