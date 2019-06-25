Новости версия для печати 27 июня открывается запись в детский сад № 96 города Орла Он еще строится в микрорайоне «Зареченский». Дошкольное учреждение, согласно проекту, должно распахнуть свои двери к концу этого года.



Детский сад - типовой, рассчитан на 230 мест. Администрация областного центра сообщает, что для подачи заявления о постановке на учет родители могут обратиться к заведующей детским садом во вторник с 14:00 до 18:00 часов и в четверг с 09:00 до 13:00 часов. А 27 июня с 9 часов утра можно принеси заявление лично в администрацию Заводского района по адресу: г. Орел, ул. 1-я Посадская, д. 14, каб. 63 (тел. 73 52 91); также заявление о постановке на учет можно подать через МФЦ (г.Орел, ул. Ленина, д. 1 или ул. Рощинская, д. 21) или на портале муниципальных услуг в области образования и на федеральном портале госуслуг.





Надежда Невматулина

25 июня 2019 года







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