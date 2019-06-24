Новости версия для печати «Космический спорт» с космической скоростью завоевывает сердца людей Более ста участников из Липецка, Курска, Москвы, Белгорода, Орла встретились в орловском манеже, чтобы продемонстрировать мастерское владение ракеткой и определить.



Кубок области по бадминтону проходил два дня в нескольких разрядах: мужской и женский одиночный, мужской и женский парный, и смешанный парный. Для участия обязательным пунктом являлся допуск врача, ну и, конечно, желание победить. Те, кто ракеткой и воланчиком владели на «твердую пятерку», получили кубки, награды и путевку на Чемпионат России.



Кстати, президент Федерации бадминтона Орловской области, летчик-космонавт, Герой России Александр Мисуркин сыграл с представителем Липецка. «В упорной, тяжелой, практически равной борьбе, удача чуть больше улыбнулась мне», - сообщил космонавт.





Юлия Опанасюк

24 июня 2019 года







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