Новости версия для печати Орловцы должны ездить по качественным дорогам с современной инфраструктурой Это требование озвучил сегодня глава региона. На аппаратном совещании среди прочих вопросов разбирали и работу ГУП «Дорожная служба».



Губернатор подверг критике деятельность ГУП. Но, при этом отметил, что нужно не только критиковать, но и помогать. Напомним, на содержании у предприятия находится около 4 тысяч километров автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. А также дорожная инфраструктура: мосты, знаки, ограждения. Кроме того, «Дорожная служба» отвечает за уборку дорог, восстановление изношенных деталей, ремонт обочин, покос травы.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «В этом году большой объем средств, и по всем справкам ГУП начинает отставать. Мы все максимально заинтересованы помочь. Нужно посмотреть, какая техника нам нужна. Сейчас больший объем работ требует увеличения как количества людей, так и техники. А сейчас мы, не выполняя контракт, рассуждаем о задачах через два-три года. Это несерьезно».



С «Дорожной службой» в этом году заключено 43 контракта на выполнение работ по капитальному ремонту и реконструкции дорог. Общая стоимость превысила 378 млн. рублей.





Татьяна Напольских

24 июня 2019 года







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