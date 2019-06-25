Новости версия для печати В Орле предприниматель обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей Угроза жизни и здоровью ребенка стали причиной проверки, которую провели сотрудники регионального следственного комитета.



Итог - уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя - будет направлено в суд, сообщает сайт регионального Следственного комитета.



Речь идет о случае годичной давности, когда в одном из бассейнов чуть не утонул пятилетний ребенок. Как выяснили следователи, он прыгнул с лестницы и в течение минуты находился под водой, потому что не смог вынырнуть. Благодаря оказанию своевременной медпомощи малыш жив, но его здоровью нанесен вред.





Татьяна Напольских

24 июня 2019 года







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