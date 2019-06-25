Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Подконтрольный огонь. Сотрудники орловского МЧС устроили очередной ликбез для дачников.



- Смертельный сон. Причиной «лобового» ДТП на пустой дороге в Мценском районе могла стать усталость водителя.



- Не вся вода одинаково безопасна. Сотрудники регионального Роспотребнадзора взяли пробы в самых популярных местах отдыха у воды.



- Фонтанов много не бывает? Очередной - сухой фонтан может появиться в самом центре Орла.



- «Космический спорт» завоевывает сердца людей. В регионе прошел турнир по бадминтону.



- В память о святых апостолах. Сегодня у православных начался Петров пост.



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Вести-Орёл

24 июня 2019 года







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