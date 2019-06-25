Новости версия для печати Орловские спасатели ежедневно патрулируют пляжи и стихийные места купания В службе ГИМС надеются, что орловцы будут подходить к отдыху на воде более разумно и взвешенно.



Стремиться к воде, спасаясь от жары, - естественное желание человека, говорят в МЧС. Вот только не везде водные процедуры одинаково полезны. И Силикатный пруд спасатели считают одним из самых опасных мест в городе. Поэтому и проводят часто рейды, объясняя отдыхающим, что купать в этом пруду запрещено. Свое упорство инспекторы объясняют просто: орловцы не только рискуют сами, но и подвергают риску детей. Впрочем, как показал рейд, некоторые родители воспринимают ситуацию вполне адекватно. Но чаще найти понимание инспекторам удается у пожилых отдыхающих, которые более осторожно относятся к своему здоровью. Еще один вопрос интересовал инспекторов ГИМС: смогут ли отдыхающие прийти на помощь тонущему? Молодежь уверенно отвечает: дело нехитрое. Вот только мужчине, тонувшему на Силикатном пруду в конце мая при большом скоплении людей, на подмогу так никто и не пришел. Да и стоит ли, говорят в МЧС, ждать спасения от тех, кто и о своей-то безопасности позаботиться толком не может.









Иван Суверин

25 июня 2019 года







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