Новости версия для печати Сегодня славяне всего мира отмечают День дружбы и единения Праздник призван напомнить, что у славянских народов схожие корни, культурные ценности и многовековая связь.



Вообще славяне, а их насчитывается около 350 миллионов человек, есть практически в каждой стране мира. Русские, украинцы, белорусы, чехи, поляки - составляют основную часть населения Европы. Кстати, большинство славян - христиане. За исключением боснийцев. Они исповедуют ислам.





Надежда Невматулина

25 июня 2019 года







На главную страницу





