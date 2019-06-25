В Орле малыш выпал из окна

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вторник
25.06.2019
20:43:13
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В Орле малыш выпал из окнаСК РФ по Орловской области возбудил уголовное дело по факту смерти малолетнего ребенка.
Как сообщает сайт регионального СК, уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Трагедия произошла 22 июня в Северном районе города Орла. Из окна квартиры, расположенной на 8 этаже многоквартирного жилого дома, выпал малолетний ребенок, 2017 года рождения. От полученных травм малыш скончался в карете скорой медицинской помощи.
Следователи установили, что ребенок находился в квартире с взрослыми родственниками, которые занимались ремонтом одной из комнат квартиры. Ребенок в это время смотрел мультфильмы в соседней комнате. Мальчик самостоятельно подставил к окну стул и, взобравшись на подоконник, выпал из окна.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
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