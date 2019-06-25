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В Орле малыш выпал из окна

сообщает сайт регионального СК, уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Каксайт регионального СК, уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Трагедия произошла 22 июня в Северном районе города Орла. Из окна квартиры, расположенной на 8 этаже многоквартирного жилого дома, выпал малолетний ребенок, 2017 года рождения. От полученных травм малыш скончался в карете скорой медицинской помощи.

Следователи установили, что ребенок находился в квартире с взрослыми родственниками, которые занимались ремонтом одной из комнат квартиры. Ребенок в это время смотрел мультфильмы в соседней комнате. Мальчик самостоятельно подставил к окну стул и, взобравшись на подоконник, выпал из окна.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.