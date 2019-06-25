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|Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
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Андрей Клычков поздравил орловских выпускников с окончанием школы
Дорогие выпускники Орловской области!
От всей души поздравляю вас с завершением учебного года и окончанием школы. Уверен, что школа дала вам не только знания. Она научила вас думать и принимать решения, работать в команде и добиваться результата. Школа подарила вам верных друзей и любимых педагогов.
Надеюсь, что во взрослой жизни вы сохраните все доброе и светлое, чему учили вас учителя и сумеете достойно пройти по выбранному пути. В этом году школы Орловской области выпустили из своих стен более 300 медалистов. Дорогие выпускники, ставьте перед собой высокие цели, открывайте новые горизонты, будьте настойчивы и активны, никогда не сдавайтесь.
От вашей настойчивости и целеустремленности во многом зависит будущее нашей Орловщины. Мы рассчитываем, что своим знаниям, таланту и способностям вы обязательно найдете применение на родной земле, а значит, принесете пользу стране, нашему народу.
Успехов вам, уверенности в себе, счастья, любви! В добрый путь!
Губернатор Орловской области
А. Е. Клычков