На Орловщине в двух районах погибли пчелы

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вторник
25.06.2019
20:42:24
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На Орловщине в двух районах погибли пчелыЖители деревни Кубань Покровского района и Каменки Малоархангельского района обратились в нашу редакцию с просьбой о помощи. В начале июня на пасеках произошла массовая гибель пчел.
Казалось бы, явление нередкое - болезнь, инфекция. Но сельчане сетуют - за день до этого соседнее сельхозпредприятие производило полив цветущих полей горчицы, которая для пчел является лакомством номер один. В свою очередь представители агропредприятия уверяют: работы производили согласно сигнализационному сообщению Россельхозцентра, предварительно оповестив местных жителей.
О том, что с пчелами что-то не так, Николай Долинский понял сразу же - уж слишком непривычно спокойными были обитатели ульев. Пасека Долинских имела 112 семей пчел. Пострадали все.
От горчичных полей «Ленинского» до села Кубань Покровского района расстояние три км, в то время как рабочая пчела летает до пяти километров. Пчеловоды решили связаться с представителями этого хозяйства. Только встреча не состоялась. Руководство слишком занято. Но пчеловоды на этом не остановились.
В Малоархангельском районе, в деревне Каменка нашу съемочную группу также ждали с нетерпением. Повод - тот же: массовая гибель пчел. Жители сетуют: случилось это как раз после полива цветущей горчицы в ООО «Ленинское». Как поясняют пчеловоды, пчелы идут за взятком на цветущую горчицу, а она оказалась полита ядом. Сельчане медлить не стали - вызвали полицию, произвели фотофиксацию, материал для анализов с пчелами и «зеленой массой» отправили в Курскую, Орловскую и Белгородскую лаборатории. Причем, за свой счет, который, кстати, оказался внушительным. Да только с ответами, как в прочем и с самой помощью, никто не торопится.
Руководителя предприятия ООО «Ленинское» на рабочем месте мы не застали, поэтому отправились к нему домой. В беседе Анатолий Алексеевич Суровцев нам не отказал и рассказал, что в «Ленинском» на самом деле был произведен полив горчичных культур.
По словам агронома предприятия Эдуарда Коршунова, с препаратом «Гладиатор» для обработки полей работали и в 2018 году, проблем не было. Как известно, обрабатывать цветущую горчицу нельзя. Но было принято решение произвести обработку. Но почему работы проводили утром, а не вечером, когда пчелы спят? Ответ: по семейным обстоятельствам. Больше вопросы решили не задавать.
Понять волнения пчеловодов можно - разведение пчел в сельской местности один из основных видов заработка. Как жить дальше, пчеловоды пока что не представляют.
Пока мы готовили этот материал, жителям Каменки пришел долгожданный ответ из Белгородской лаборатории - яда в организме пчел нет, а вот «зеленая масса» содержит лямбда-цигалотрин, который является токсичным для пчел и других полезных насекомых.
Но останавливаться на этом пчеловоды не собираются. Для себя точно решили - найдут виноватых. Поэтому продолжают разбираться дальше и обивать инстанции профилирующих организаций.
Мы будем следить за тем, как будут развиваться события. Кстати, директор ООО «Ленинское» Анатолий Суровцев нас заверил, что готов понести наказание, если его вина будет доказана.
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