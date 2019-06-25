Новости версия для печати На Орловщине в двух районах погибли пчелы Жители деревни Кубань Покровского района и Каменки Малоархангельского района обратились в нашу редакцию с просьбой о помощи. В начале июня на пасеках произошла массовая гибель пчел.



Казалось бы, явление нередкое - болезнь, инфекция. Но сельчане сетуют - за день до этого соседнее сельхозпредприятие производило полив цветущих полей горчицы, которая для пчел является лакомством номер один. В свою очередь представители агропредприятия уверяют: работы производили согласно сигнализационному сообщению Россельхозцентра, предварительно оповестив местных жителей. О том, что с пчелами что-то не так, Николай Долинский понял сразу же - уж слишком непривычно спокойными были обитатели ульев. Пасека Долинских имела 112 семей пчел. Пострадали все. Николай Долинский, житель г. Орла: «Предприниматель Суровцев Анатолий Алексеевич (ООО «Ленинское») - у него посеяна горчица. Как потом выяснилось, он решил от каких-то насекомых избавиться, и протравили. Как говорят, использовался «яд номер один» для пчел». От горчичных полей «Ленинского» до села Кубань Покровского района расстояние три км, в то время как рабочая пчела летает до пяти километров. Пчеловоды решили связаться с представителями этого хозяйства. Только встреча не состоялась. Руководство слишком занято. Но пчеловоды на этом не остановились. Алексей Долинский, житель г. Орла: «Я писал заявление в Россельхознадзор. Они пояснили, что это не их вопрос. Они сослались на управление ветеринарии. Те, в свою очередь, тоже сказали, что это не их вопрос, но я настоял, чтобы они создали комиссию». Алексей Максимовский, начальник Управления ветеринарии Орловской области: «Были составлены акты, выезжали на пасеки Малоархангельского и Покровского районов. После чего нашими специалистами подведомственных учреждений ветеринарии были отобраны пробы и отправлены в лаборатории». В Малоархангельском районе, в деревне Каменка нашу съемочную группу также ждали с нетерпением. Повод - тот же: массовая гибель пчел. Жители сетуют: случилось это как раз после полива цветущей горчицы в ООО «Ленинское». Как поясняют пчеловоды, пчелы идут за взятком на цветущую горчицу, а она оказалась полита ядом. Сельчане медлить не стали - вызвали полицию, произвели фотофиксацию, материал для анализов с пчелами и «зеленой массой» отправили в Курскую, Орловскую и Белгородскую лаборатории. Причем, за свой счет, который, кстати, оказался внушительным. Да только с ответами, как в прочем и с самой помощью, никто не торопится. Людмила Федотова, жительница д. Каменка Малоархангельского района: «Мы уже вызвали телевидение, так как уже не знаем, куда нам обращаться. Мы уже везде все прошли, уже даже написали в приемную президента». Руководителя предприятия ООО «Ленинское» на рабочем месте мы не застали, поэтому отправились к нему домой. В беседе Анатолий Алексеевич Суровцев нам не отказал и рассказал, что в «Ленинском» на самом деле был произведен полив горчичных культур. Анатолий Суровцев директор ООО «Ленинское»: «Пришло письмо с Роснадзора - принять меры к обработке культур, так как в области появилась тля. И мы сразу начали этим делом заниматься». По словам агронома предприятия Эдуарда Коршунова, с препаратом «Гладиатор» для обработки полей работали и в 2018 году, проблем не было. Как известно, обрабатывать цветущую горчицу нельзя. Но было принято решение произвести обработку. Но почему работы проводили утром, а не вечером, когда пчелы спят? Ответ: по семейным обстоятельствам. Больше вопросы решили не задавать. Понять волнения пчеловодов можно - разведение пчел в сельской местности один из основных видов заработка. Как жить дальше, пчеловоды пока что не представляют. Пока мы готовили этот материал, жителям Каменки пришел долгожданный ответ из Белгородской лаборатории - яда в организме пчел нет, а вот «зеленая масса» содержит лямбда-цигалотрин, который является токсичным для пчел и других полезных насекомых. Алексей Васильев, замначальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Управлением Роспотребнадзора по Орловской области в отношении ООО «Ленинское» Малоархангельского района проводится административное расследование по фактам нарушения санитарного законодательства при применении пестицидов и агрохимикатов». Но останавливаться на этом пчеловоды не собираются. Для себя точно решили - найдут виноватых. Поэтому продолжают разбираться дальше и обивать инстанции профилирующих организаций. Мы будем следить за тем, как будут развиваться события. Кстати, директор ООО «Ленинское» Анатолий Суровцев нас заверил, что готов понести наказание, если его вина будет доказана.









Юлия Опанасюк

25 июня 2019 года







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