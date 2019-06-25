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Детская жизнь - в «золотых» руках

Сегодня в НКМЦ им. Круглой в Орле прошла уникальная операция. Ребенку с серьезными ожогами лица и шеи делал пересадку известный хирург-комбустиолог из Москвы Василий Мензул. Содействие в организации консультации и оперативной помощи малышу оказало правительство области.

Игры с огнем часто заканчиваются плохо, но этому малышу особенно не повезло. В костре вспыхнул бензин и как результат – обгорело лицо, шея и руки мальчика.

Максим Сергиенко, хирург-комбустиолог отделения хирургии НКМЦ им. З. И. Круглой: «Ребенок получил ожог пламенем - первой, второй, третьей степени, 20 % поверхности тела».

Первую серьезную помощь ребенку оказали орловские врачи. Вылечили большую часть ожога консервативно и безболезненно.

Максим Сергиенко, хирург-комбустиолог отделения хирургии НКМЦ им. З. И. Круглой: «Мы лечили этого пациента по методике лечения ран в собственной жидкой среде изначально и оттягивали максимально радикальную пластическую операцию для того, чтобы получить максимальное заживление ран».

Потом, когда осталось 8% кожи на шее и лице, которым необходима пересадка, обратились за помощью к столичным специалистам, применив возможности телемедицины. Чтобы не навредить ребенку транспортировкой в столицу, Василий Мензул согласился сам приехать в Орел на операцию. Мало того, привез с собой аппаратуру, расходные материалы, собственную уникальную методику и опыт.

Василий Мензул, хирург-комбустиолог главного военного госпиталя Росгвардии России (г. Москва): «В свое время в 1986 году я организовал в России Московский областной ожоговый детский центр, которому уже 33 года, поэтому и опыт есть большой. И последние десять лет я работал в главном госпитале Росгвардии, где часто сталкивался с ожоговыми травмами. Все это вместе позволяет найти оптимальный вариант, получить максимальный результат в данном случае у этого ребенка».

Мальчику пересадили тончайшие кусочки кожи с области бедер на лицо и шею методом, который должен исключить образование контрактуры в послеоперационном периоде. Операцию мэтру помогали выполнять орловские хирурги, для которых этот опыт явился возможностью освоить новые для них технологии.

Людмила Крылова, главный врач НКМЦ им. З. И. Круглой: «Нам это необходимо для того, чтобы рос профессиональный уровень наших специалистов - как хирургов, анестезиологов, реаниматологов, так и медицинских сестер, которые дальше будут проводить уход за данными пациентами».

Василий Мензул оперировал в Орле впервые, но обещал приезжать в трудных ситуациях на помощь и впредь.




Елена Литинская
25 июня 2019 года

 


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