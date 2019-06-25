Новости версия для печати Андрей Клычков: «Залог успеха это контроль за каждой копейкой бюджетных средств» На Прямой линии с президентом озвучили вопрос расследования и выявления коррупционных преступлений. Было отмечено, что это проблема федерального масштаба, но ей особое внимание следует уделить и на местах. Борьбу с взяточничеством обсудили в администрации Орловской области. Там прошло заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в нашем регионе.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы понимаем, что залог успеха это контроль за каждой копейкой бюджетных средств. Помимо их освоения это и качество выполнения работ, и деятельность наших органов государственного и муниципального управления. Крайне важно продолжить информировать граждан о проводимой работе и выстраивать такую линию коммуникации, при которой любой человек может беспрепятственно обратиться с жалобой или сообщить о противоправных фактах, как напрямую в органы, занимающимися этой деятельностью, так и через интернет».

Были заслушаны отчеты о том, как идет борьба с коррупцией в высших учебных заведениях. Разобрали мероприятия, которые уже прошли и только планируют там провести для предупреждения случаев нарушения антикоррупционного законодательства. Озвучили итоги социологического опроса, который прошел среди студентов. Как было отмечено, подобные исследования проводятся регулярно, последний соцопрос был в марте. Как правило, анкеты анонимные, так что респонденты отвечают искренне, ничего не опасаясь. По словам докладчика, согласно последним данным, коррупционная составляющая в стенах вуза практически исключена.





Анна Вайсергисер

25 июня 2019 года







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