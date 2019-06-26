В Орловской области участились случаи выпадения детей из окон

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среда
26.06.2019
13:13:37
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В Орловской области участились случаи выпадения детей из оконС начала года зарегистрировано четыре таких факта. Один ребенок погиб. Региональный СКР сейчас расследует уголовное дело.
Во всех случаях трагедии можно было бы избежать, если бы дети не оставались без присмотра взрослых в комнате с открытым окном. Противомоскитная сетка кажется малышам надежной преградой, но она не предназначена для какой-либо нагрузки. На окна можно установить фиксаторы. Они позволяют открыть створки только на несколько сантиметров. Есть специальные ручки с замком. Можно просто снять ручки с окон. Следование этим правилам поможет сохранить жизнь ребенку, а родителям избежать уголовной ответственности - еще раз напоминают надзорные ведомства.
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