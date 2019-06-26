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Более тысячи жителей Орловской области пострадали от укусов клещей

В их числе и 350 детей. Но, как говорят, санитарные врачи, обращаемость к медикам после знакомства с этими паукообразными на уровне среднемноголетних значений.

По данным лабораторных исследований, больше 15 процентов клещей, снятых с людей, инфицированы боррелиями. При этом случаи заболевания боррелиозом не зарегистрированы.

Меры профилактики, как отмечают в Роспотребнадзоре, это внимательность (так называемое «безопасное» поведение на природе) и акарицидные обработки. Акарицидные обработки уже проведены в местах массового отдыха орловцев. В Орле - это Городской, Детский парки и парк Ботаника, скверы Дворянское гнездо, Гуртьева, Тургенева, Разградский. Также обработаны территории загородных лагерей и санаториев. При этом составлено два административных протокола за неисполнение требований санитарного законодательства.


Надежда Невматулина
26 июня 2019 года

 


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