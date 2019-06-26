Новости версия для печати В Орловской области ОНФ проверил детские лагеря В загородных лагерях региона началась вторая летняя смена. За безопасностью детского отдыха следят и общественники. В некоторых учреждениях в ходе проверки выявлены нарушения.



Так, например, в лагере «Орловские зори» активисты Общероссийского Народного фронта обратили внимание, что на окнах нет москитных сеток. А пешеходные дорожки между корпусами требуют ремонта. Аналогичные нарушения выявлены в лагере «Мечта». Более того, в этих учреждениях туалеты и душевые кабины расположены на улице, а санузлы - в плохом состоянии. Результаты своего мониторинга активисты намерены направить в правительство региона с просьбой устранить нарушения.





Надежда Невматулина

26 июня 2019 года







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