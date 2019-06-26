Сегодня - Международный день борьбы с наркоманией

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среда
26.06.2019
13:13:43
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Сегодня - Международный день борьбы с наркоманиейВ Орловской области началась профилактическая антинаркотическая операция. Пройдет она в три этапа. Направлена она на выявление и пресечение наркопреступлений.
Как сообщили в региональном УМВД, принять меры по уничтожению наркотикосодержащих растений, не дожидаясь административного или уголовного воздействия, - обязанность каждого гражданина. Если у вас есть информация о фактах незаконного обращения с дурманящими веществами, случаях их распространения и потребления, содержания притонов - сообщите об этом по телефону доверия УМВД - 8 (4862) 41-38-56. Телефон работает круглосуточно.
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