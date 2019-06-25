Новости версия для печати Работу коллектива ГТРК «Орел» оценили в Перми На фестивале военно-патриотических телевизионных радиопрограмм «Щит России» программа корреспондента ГТРК «Орел» Эвы Стасюлевич завоевала Гран-при. А корреспондент «Радио России. Орел» Ольга Борисова со своей радио-работой стала лауреатом.



Фильм «Русская больница» это рассказ о мужестве и милосердии, о достоинстве и чести людей, которые презирали смерть и выше всего ставили порядочность и врачебный долг. В центре внимания - Владимир Турбин, врач и диагност от бога. Он спас множество людей, и в Орле о нем помнят до сих пор.



Эва Стасюлевич, автор фильма «Русская больница», обладатель Гран-при фестиваля «Щит России»: «Когда я вплотную занялась этой темой, я была просто поражена, ведь "Русская больница" это не просо доктор Турбин, можно было сделать не пятнадцатиминутный фильм, а два раза по сорок минут. Потому что судьба каждого врача, каждого фельдшера, каждой санитарки, судьбы самих военнопленных просто уникальны. Эти люди совершили подвиг без всяких преувеличений, они не ждали за свою работу ни наград, ни званий, они просто действовали в предлагаемых обстоятельствах, и действовали так, что сегодня мы только можем на них равняться».

Они не ждали награды, а вот фильм о них нашел свою - Гран-при фестиваля «Щит России». «Русская больница» оставила под впечатлением как зрителей, так и жюри конкурса.



Сергей Тупицын, член жюри фестиваля «Щит России»: «Или задело эмоцию, или нет. Или вы пропустили через глаз, или, в лучшем случае, через голову, или оно отложилось на сердце».

Как признается Эва Стасюлевич, создать этот фильм помогли и коллеги и жители Орла, которые до сих пор помнят его героев.



Эва Стасюлевич, автор фильма «Русская больница», обладатель Гран-при фестиваля «Щит России»: «В 90-х годах этой историей занимался наш коллега, тележурналист Владимир Переверзев, и он очень много раскопал материалов на эту тему, и эти материалы очень помогли мне в работе. И до сих пор живы люди в Орле, которые лично знали доктора Турбина, он их лечил в детстве. И я хочу сказать большое спасибо своим коллегам, которые вместе со мной работали над этим фильмом, это замечательные операторы Сергей Дьяконов и Сергей Самсонов, режиссер монтажа Борис Ляхов, и Ольга Горшенина - замечательный звукооператор, которая подкладывала музыку не просто под текст, а под слово, под букву, чтобы все смотрелось единым целым».

Также в конкурсе принимала участие и корреспондент «Радио России. Орел» Ольга Борисова. Она стала лауреатом фестиваля за цикл передач «Оккупация», посвященный 75-годовщине освобождения Орла.



Ольга Борисова, автор цикла радиопередач «Оккупация»: «Это цикл программ о людях, живших в оккупированном Орле. Мне помогала находить этих людей бывший преподаватель опорного вуза Галина Ивановна Петрухина, за что ей большое спасибо».

Всего на творческий конкурс фестиваля поступило 246 телевизионных и 80 радиоработ, география участников — от Калининграда и Санкт-Петербурга до Магадана, от Мурманска и Салехарда до регионов Северного Кавказа и Крыма. Поэтому победа наших коллег в таком масштабном проекте особенно дорога.









Татьяна Тимохина

25 июня 2019 года







На главную страницу





