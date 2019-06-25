Новости версия для печати Орловские выпускники прощаются со школой Наша съемочная группа побывала на церемонии вручения аттестатов в гимназии № 19.



Выпускной бал - финальная точка долгих одиннадцати лет. Потом они будут вспоминать это время с грустью, а сейчас стремятся вперед, к новым вершинам. Выпускница гимназии Анна Кретова - золотая медалистка, круглая отличница. Все предметы, выбранные для ЕГЭ, Анна сдала с результатом за 90 баллов. С таким «золотым запасом» не стыдно и в столицу.



Анна Кретова, выпускница гимназии №19: «Собираюсь в Москву, там больше возможностей. Из вузов рассматриваю МГУ, Высшую школу экономики, может быть Бауманку или университет имени Плеханова».

На три одиннадцатых класса гимназии - одиннадцать медалистов. Они - гордость школы. За их плечами большие и маленькие победы, соревнования, олимпиады, а впереди - самые радужные перспективы. Для директора гимназии Александра Быковского этот выпуск стал двадцатым, юбилейным, и в этом году он очень доволен успехом своих учеников.



Александр Быковский, директор муниципальной гимназии № 19 г.Орла: «Из 82 человек одиннадцать получили медали особого образца, это золотые медалисты, они это подтвердили своими баллами на всех экзаменах, ни один не срезался. Так что мы довольны».

С камерами, телефонами и стедикамами наготове родители - запечатлеть финиш одиннадцатилетнего марафона, в котором принимала участие вся семья, все! Вот он аттестат! Можно выдохнуть!



Медали и аттестаты вручала свежеиспеченным выпускникам глава департамента образования Орловской области Татьяна Крымова. Она нашла для ребят самые теплые и искренние слова, пожелав правильного выбора пути. Они, действительно, молодцы, и с завтрашнего дня все будет только в их руках.



Татьяна Крымова, руководитель департамента образования Орловской области: «Может быть, оглядываясь назад, и я, и родители выпускников сегодня вспоминаем свое детство, свою юность. Хочется пожелать выпускникам смело принимать решения, не бояться совершать ошибки, потому что ошибки тоже серьезный жизненный опыт. Желаем нашим выпускникам счастливого пути, новых побед, новых свершений».

Свершения - большие и маленькие - для каждого будут свои. Но память о школе, детстве и юности, об учителях, о дружбе и первой любви навсегда остается в сердце каждого выпускника, а аттестат просто говорит о том, что они теперь совсем взрослые.









Эва Стасюлевич

25 июня 2019 года







На главную страницу





