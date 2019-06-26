Новости версия для печати Сегодня на орловской объездной автодороге загорелась фура с грузом подсолнечной лузги О возгорании водитель большегруза узнал от обгонявших его автомобилистов.



Два караула пожарной охраны прибыли на место происшествия как раз вовремя. Бойцам удалось отстоять не только автотягач, но и сам фургон, где происходило горение. В Госпожнадзоре не исключают, что причиной ЧП могло послужить самовозгорание.





Татьяна Напольских

25 июня 2019 года







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