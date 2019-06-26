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В Орле на пешеходном переходе сбили подростка

25 июня водитель, управляя автомобилем «Киа», двигался по ул. 1-й Курской и в районе дома № 55 по ул. Пушкина, при повороте налево, совершил наезд на пешехода - девочку 2004 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.

За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 13 ДТП.