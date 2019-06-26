Новости версия для печати В Орле спасли тонущего ребенка На пляже в районе городского парка удалось предотвратить ЧП на воде. Орловский спасатель, патрулируя акваторию, заметил неуверенно плавающих детей.



Мальчик 11-ти лет, заигравшись в воде, начал тонуть. Это произошло примерно в шести метрах от берега на двухметровой глубине. Хотя ребенок находился на пляже в сопровождении матери, та не заметила, что сын оказался в беде. К счастью для обоих, куда более бдительным оказался дежуривший на пляже спасатель-моторист Александр Николаев. Медицинская помощь ребенку не потребовалась. Александр Николаев, спасатель-моторист центральной спасательной станции г. Орла: «Мальчик далеко отошел от детской купальни и начал захлебываться. После этого пришлось произвести спасение на воде. Он уже начинал уходить под воду. Мама даже не заметила, как ребенок начал тонуть. Очень много случаев, которые происходят из-за того, что родители даже не успевают увидеть этого».





Иван Суверин

26 июня 2019 года







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