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Стали известны подробности возгорания фуры с подсолнечной лузгой

Для того чтобы дать пожарным пространство для работы, инспекторам ГИБДД пришлось организовать объезд места происшествия. Благодаря слаженным действиям пожарных никакого серьезного ущерба пришлось избежать.

Сергей Чумаков, помощник начальника караула ПСЧ-2: «По прибытии к месту вызова обнаружили задымление, исходившее от фуры. Сгрузили семечки, подали ствол на тушение. Загорание было на небольшой площади, но при небольшом притоке кислорода могло усилиться и охватить всю площадь автомобиля».

По словам огнеборцев, именно недостаток кислорода спас фуру и ее водителя от интенсивного пожара. А еще свою лепту внесли неравнодушные автомобилисты, которые вовремя подали шоферу большегруза сигнал тревоги.

В Госпожнадзоре версию самовозгорания рассматривают как одну наиболее из вероятных. Жара, металлический контейнер, тонны органических отходов - гнилостные процессы в толще лузги вполне могли вызвать термическую реакцию. Груз предназначался для производства стройматериалов.