Новости версия для печати «Все вещи ждут прикосновенья…» В музее Тургенева открылась выставка фотохудожника, преподавателя Орловского колледжа искусств и культуры Людмилы Домарацкой. Это проект, который был осуществлен совместно с ее учениками.



Тонкий ценитель прекрасного, великолепный мастер, Людмила Домарацкая более 25 лет преподает композицию и технологию съемки. Она буквально открывает глаза своим ученикам, помогая увидеть мир не глазами, а внутренним чутьем, сердцем. На выставке представлены работы ее учеников. Это варианты обложек для книг по произведениям Лескова, Гаршина и Тургенева. Тонкий ценитель прекрасного, великолепный мастер, Людмила Домарацкая более 25 лет преподает композицию и технологию съемки. Она буквально открывает глаза своим ученикам, помогая увидеть мир не глазами, а внутренним чутьем, сердцем. На выставке представлены работы ее учеников. Это варианты обложек для книг по произведениям Лескова, Гаршина и Тургенева. Людмила Домарацкая, фотохудожник, преподаватель Орловского колледжа культуры и искусств: «Это очень сложная работа, когда надо наложить на изображение текст и поскольку мы не художники, провалов много, но самое важное, что дети сами выбрали стихотворения, сами предложили пейзаж, который может передать настроение и саму суть стихотворения». Ее собственные фотографии - будь то натюрморт или пейзаж - всегда открытие. Радостное или печальное. Домарацкая удивительным образом так сочетает цвет и свет, что ее работы становятся живыми и проникновенными. Это безупречная композиция и огромное чувство вкуса. Выставка ждет всех ценителей фотоискусства.





Эва Стасюлевич

26 июня 2019 года







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