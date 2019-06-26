Новости версия для печати «Счастье рядом» Так организаторы назвали выставку-пристройство бездомных животных. Это уже вторая по счету акция волонтеров и зоозащитников: желающие могут забрать с собой понравившееся животное. В этот раз выставка будет проходить 30 июня в Городском парке, с 13 до 16 часов.



На выставке будет более сотни животных. Все они сейчас находятся на передержке у волонтеров и зоозащитников. Кошки и собаки стерилизованы, привиты и имеют ветеринарные паспорта. Любого пушистика можно будет забрать бесплатно, заключив договор ответственного содержание. Поэтому, если вы готовы к новому члену семьи, возьмите с собой документы. Посетители смогут не только выбрать себе четвероногого друга, но и принять участие в развлекательной программе. Помимо выставки собак и кошек пройдут благотворительный концерт, выступление дрессированных животных, детская анимация и розыгрыш призов. На выставке будет более сотни животных. Все они сейчас находятся на передержке у волонтеров и зоозащитников. Кошки и собаки стерилизованы, привиты и имеют ветеринарные паспорта. Любого пушистика можно будет забрать бесплатно, заключив договор ответственного содержание. Поэтому, если вы готовы к новому члену семьи, возьмите с собой документы. Посетители смогут не только выбрать себе четвероногого друга, но и принять участие в развлекательной программе. Помимо выставки собак и кошек пройдут благотворительный концерт, выступление дрессированных животных, детская анимация и розыгрыш призов. Алина Алиева соорганизатор выставки «Счастье рядом»: «Приглашаем всех жителей и гостей нашего города приобрести для себя друга. Но необязательно брать животное, можно помочь нам кормами ошейниками, поводками, средствами по уходу. Просьба к гостям, желающим посетить наш праздник, не приносить своих животных, так как все наши животные будут аккредитованы, а нахождение с посторонними животными на территории парка запрещено».





Татьяна Тимохина

26 июня 2019 года







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