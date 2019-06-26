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Депутаты Орловского облсовета отправились в Урицкий район, чтобы попытаться решить мусорные проблемы

В поселке Нарышкино назревает экологическая беда. Сортировочный завод собрал на своей территории горы отходов. То, что предназначается для переработки, - аккуратно уложено в тюки, а то, что нужно утилизировать, разложено большими кучами. Как оказалось, вывозить их некому, да и некуда.

То, что мусор это золотое дно, сегодня знают даже дети. Получить право на сортировку и переработку ТКО - это как выиграть в лотерею. Но как говорится, в каждой бочке меда обязательно есть ложка дегтя. Такой ложкой стала обязанность вывозить на утилизацию отходы после сортировки. Кто именно это должен делать, и главное - кто за это должен платить? Регоператор и сортировщик кивают друг на друга.

Ольга Сидорова, замдиректора по правовым вопросам регионального оператора по обращению с ТКО: «На сегодняшний день между региональным оператором и организацией-сортировщиком существует правовой спор, который находится на рассмотрении в арбитражном суде, который, в том числе, связан с признанием права собственности на остатки отходов после сортировки. Позиция регионального оператора в данном случае такова - сортировщик, осуществляя сортировку и получая прибыль в виде вторичного сырья, соответственно и должен принимать на себя право собственности на остатки после сортировки. Невозможно делить кому-то вершки, кому-то корешки».

Сортировщик приводит свой аргумент: по утвержденной территориальной схеме он должен перемещать отходы на площадку временного хранения на улице Итальянская. Но до сих пор эта площадка там так и не появилась.

Дмитрий Хроменков, гендиректор мусороперерабатывающего завода: «На сегодняшний день ни один килограмм отходов никуда не уехал, все они скапливаются, регулярно приезжают на завод. «Экоград» сортирует эти отходы и, чтобы не допустить какой-то экологической катастрофы в районах, мы не останавливаем вывоз, понимаем, насколько это опасно для населения. Но ситуация до сих пор не решена. Отходов имеется уже огромное количество, где-то полутора гектар площади предприятия завалено восьмиметровыми холмами».

Проблема заключается еще и в том, что срок временного накопления отходов по Орловской зоне не может превышать 11 месяцев. Шесть из них уже прошло. Как вариант - разрешить ситуацию временно изменить схему и отправить отходы из Урицкого района не в Орел, а в Мценск, на действующий объект захоронения.

Леонид Музалевский, председатель Орловского облсовета: «Сегодня здесь собирается тысячи тонн, это ни в какие рамки не войдет. Не дай бог, экологическая катастрофа, не дай бог загорится, а здесь 11 тысяч жителей, полторы тысячи человек, находящихся в местах заключения. Это серьезные вопросы. Если мы не найдем какие-то пути решения, я обязательно напишу письмо в экологическую прокуратуру, в управление по экологии, чтобы они могли навести здесь порядок».

Ограничиться только посещением Урицкого района депутаты не собираются. В мусорные дела они планируют окунуться основательно и разобраться конкретно, кто за что отвечает, и почему мусорная реформа до сих пор буксует.




Оксана Гранн
26 июня 2019 года

 


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