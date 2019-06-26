Новости версия для печати В орловских сельских школах ликвидируют уличные туалеты Губернаторский контроль отправился в Залегощенский район. Одна из точек посещения рабочей группы - сельская школа, где установили теплый туалет. В нашем регионе в отдаленных местах еще остаются школы, где санузлы находятся за пределами здания. Таких - около сорока. Справедливости ради стоит отметить, что за три года практически столько же школ решили подобную проблему.



Деликатный вопрос вот уже на протяжении трех лет решают областные власти совместно с главами муниципалитетов. Программа «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры» призвана избавить школьников сельских школ от нужды ходить «по нужде» на улицу. Программа стартовала в 2017 году. По состоянию на 2019 год из 83 учебных заведений новые теплые туалеты появились в 46-ти.



Дмитрий Самойлов, замначальника отдела департамента строительства Орловской области: «Для того чтобы попасть в программу, муниципальным образованиям необходимо разработать проектно-сметную документацию, получить положительное заключение экспертизы и направить полный пакет документов в департамент образования. После этого департамент образования подготовит ходатайство о включении объекта в межведомственную инвестиционную программу».

Удовольствие справить нужду, не выходя на улицу, достаточно дорогое. В этом году на обустройство девяти теплых санитарно-бытовых условий выделено 8,5 миллионов рублей. Причина в том, что сельские школы, как правило, построены десятки лет назад, подходящих подсобных помещений нет, в этом случае приходится отстраивать по-новой или все-таки искать скрытые резервы. Так, в Ржанопольской школе Залегощенского района для оборудования туалета идеально подошла комната сторожа.



Виктор Брежнев, глава Залегощенского района: «У нас в районе из 16 школ в трех школах не было теплых санитарно-бытовых условий. За счет собственных средств были сделаны теплые туалеты. На Ржанопольскую школу ушло 150 тысяч».

Что касается финансирования, то 95% лежит на плечах области, остальное должен найти район. Ремонт ведется в малокомплектных перспективных школах - таких, как Ржанопольская. Детей там больше 30 человек. Ожидают приход первоклашек и в этом году, и следующем. Для них деликатный вопрос уже не будет проблемой, а вот старшеклассники всю прелесть испытали на себе. Школьники рассказывают, что зимой приходилось тратить много времени, чтобы одеться и сходить в туалет, расположенный на улице.



Сейчас строители идут по графику. Согласно ему, 30 июня теплая уборная будет готова.



Александр Аксёнов, сотрудник компании-подрядчика: «Одна кабинка будет рассчитана для инвалидов, и будет еще две кабинки - мужская и женская».

Если в Залегощенском районе на этом ставят жирную точку, то в целом по области конкретной даты закрытия туалетного вопроса пока нет.









Анна Вайсергисер

26 июня 2019 года







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