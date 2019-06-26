Новости версия для печати Предварительные итоги ЕГЭ подвели в Орловском региональном центре оценки качества образования По сравнению с прошлым годом, улучшились результаты ЕГЭ по профильной математике, истории и иностранному языку. Каждый второй «англичанин» получил высокобалльный результат.



В этом году впервые на Орловщине принимали экзамен по китайскому языку. Устную часть школьник сдал успешно. Итоги письменной - ожидают. Есть два стобалльных результата по физике. Сегодня, кстати, резервный день для сдачи математики.





Татьяна Напольских

26 июня 2019 года







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