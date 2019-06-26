Новости версия для печати Орловская область – в числе лучших регионов по финансовой грамотности Рейтинг посчитал Банк России.



Расчет производился в рамках проекта «Онлайн-уроки финансовой грамотности» для школьников. Пресс-служба областной администрации отмечает, что рост популярности онлайн-просвещения в регионе стал возможным благодаря тесному сотрудничеству Департамента образования области и Отделения Орел ГУ Банка России по ЦФО.



Особое внимание на уроках уделяется защите прав потребителей финансовых услуг, финансовой и кибербезопасности. В сентябре, после летних каникул, проект продолжит работу. Принять участие в онлайн-уроках могут школы, в которых есть доступ в Интернет.



Для участия в проекте необходимо зарегистрироваться на сайте www.dni-fg.ru, в интерактивном расписании выбрать интересующую тему, дату, время мероприятия.





Анастасия Дорохова

26 июня 2019 года







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