Новости версия для печати На что тратили, сколько сэкономили, и как помог федеральный центр? Сегодня в здании администрации Орловской области звучали бюджетные вопросы и ответы. Там прошли публичные слушания об исполнении областного бюджета за 2018 год.



Согласно информации, которая прозвучала на заседании профильного комитета облсовета, в прошлом году бюджет региона впервые с 2011 года исполнен с профицитом. И его объем составил 326 млн рублей. Основная статья доходов - это налоговые поступления, а вот львиную долю расходов уже традиционно составила социально-культурная сфера.





Надежда Невматулина

26 июня 2019 года







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