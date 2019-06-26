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Ливенский самолет стал легче, крепление прочнее

Ливенский самолет вернулся на прежнее место. Макет крылатой машины упал на землю 8 января. Все это время сотрудники ремонтно-механического цеха местного завода его реконструировали, переделывали. И вот конструкцию воздвигли на место. За этим действом наблюдали наши коллеги из ливенской телекомпании.

В три часа ночи большая часть ливенцев спала. А вот бодрствовать пришлось дежурным полицейским и рабочим ремонтно-механического цеха завода «ГМС Ливгидромаш». Самолёт СУ-9, который полгода стоял рядом с предприятием, уже был готов к взлёту на прежнее место. Перемещение к скверу Поликарпова заняло почти два часа.

Юрий Воробьёв, начальник ремонтно-механического цеха №17 АО «ГМС Ливгидромаш»: «Самолёт сейчас стоит более прочно на фундаменте за счёт того, что уже крепится не консолью, а всей плоскостью на постаменте. Вес его за счёт того, что много внутренностей удалили, стал легче. Весит он сейчас 5,5 тонн»

В половине девятого утра начался непосредственно подъём металлоконструкции. С помощью тросов и веревок рабочие транспортировали железную птицу на прежнее место. Теперь за счёт отсутствия консоли он визуально выглядит короче, но держится прочнее, что значительно уменьшает вероятность повторения поломки. К слову, постамент авиационного памятника будет обновлён. Коснётся это и прилегающей территории.

Андрей Козлов, начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации г. Ливны: «Мы поштукатурим фундамент-постамент и восстановим те порожки, которые были разрушены вокруг. Но это мера временная, потому что в следующем году мы планируем войти на этот парк комплексно, уже по благоустройству городской среды, по программе «Комфортная городская среда». И сквер имени Поликарпова будет комплексно благоустраиваться, в том числе и памятник самолётам. В осенне-зимний период мы будем готовить проектную документацию по благоустройства территории вокруг памятника. Возможно, мы там разместим клумбу либо какие-то архитектурные элементы. Будем по этому поводу работать»

После разработки проекта ливенцы смогут его обсудить и внести свои замечания. В ближайшее время планируется поставить рядом с памятником информационный стенд, где будут описаны основные моменты реконструкции сквера. Преображение по программе «Формирование комфортной городской среды» коснётся и корпуса самолёта. Там будут восстановлены изображения звёзд и цифровые обозначения.




При содействии ТК ПРИНТ-ТВ
26 июня 2019 года

 


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