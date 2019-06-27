В Орловской области планируют переиздать региональную Красную книгу

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четверг
27.06.2019
12:24:32
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В Орловской области планируют переиздать региональную Красную книгуВласти собирают предложения от ученых.
До 26 июля представители регионального управления эконадзора и природопользования собирают мнения от ученых, представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, а также общественных организаций и жителей. Свои предложения можно высказать по адресу г. Орел, ул. Сурена Шаумяна, д. 16, а также по электронной почте econadzor@adm.orel.ru.
Впервые закон о региональной Красной книге в Орловской области был издан в 2006 году, а через год издание увидело свет. В аннотации значилось «Красная книга Орловской области – уникальное издание. Кропотливую работу по ее созданию в течение 10 лет проводили лучшие исследователи природы нашего края. Это не только систематизированные сведения о редких, исчезающих и некоторых ранее существовавших на территории области видах животных и растений. Это глубокий анализ всего состояния природы региона».
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