Новости версия для печати Орёл присоединится к Всероссийскому театральному марафону Зрители смогут увидеть спектакли тульских актеров.



Речь идет о спектаклях Тульского государственного академического Ордена Трудового Красного Знамени театра драмы им. М. Горького: «Земля Эльзы», «Заповедник», «33 счастья». Они будут показаны на сцене Орловского академического театра имени И. С. Тургенева. Марафон продлится два дня 5 и 6 июля. В его рамках тульские актеры передадут орловцам специальный символ Года театра. С ним наши театралы отправятся в Липецк, где 8 и 9 июля наш регион представит Орловский театр кукол со спектаклем «Капля жизни» по сказкам И. С. Тургенева (режиссер Павел Акинин).



Символ Всероссийского театрального марафона уже побывал в 42 российских регионах: от Владивостока до Самары. В марафоне приняли участие 70 театров, более 65 тысяч зрителей Дальнего Востока, Сибири, Урала и Поволжья посмотрели около 150 спектаклей, сообщает информационный портал Орловской области.











Анастасия Дорохова

27 июня 2019 года







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