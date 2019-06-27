Новости версия для печати В Орле становится меньше рекламы Региональные власти работают над демонтажем незаконных стендов и билбордов.



По информации пресс-службы городской администрации, в график демонтажа на 2019 год было включено 280 мест незаконного размещения рекламных конструкций. Однако на момент утверждения графика, 17 апреля, в нем числились уже 244 конструкции - 36 объектов были демонтированы. С начала года в данный график входит 26 призматронов, 11 супербордов и три стойки от экранов. 33 рекламные конструкции размещены на частных территориях. По состоянию на 24 июня с начала текущего года демонтировано 92 рекламных конструкции.





Анастасия Дорохова

27 июня 2019 года







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