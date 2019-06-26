Новости версия для печати В Городском парке Орла начал работать кинотеатр под открытым небом Первые зрители уже оценили новый формат просмотра фильмов. В репертуаре несколько десятков картин. Вход в кинотеатр бесплатный. На одном из сеансов побывал наш корреспондент Антон Киселёв.



Впервые о постоянном кинотеатре под открытым небом в Орле заговорили во время обсуждения будущего облика Городского парка. В конечном проекте он вполне гармонично вживается в новый дизайн. Но власти решили не затягивать с реализацией идеи, и потому орловцы могут насладиться новым форматом просмотра кино уже сейчас. Правда, угодить каждому зрителю будет сложно - вкусы у всех разные.



Самым везучим посетителям просмотр скрасят кофе и попкорн, которые можно получить в подарок от администрации кинотеатра. Однако сам факт того, что вход в кинотеатр бесплатный уже сделал всех горожан и гостей Орла счастливчиками. Координаторы проекта, кстати, рассказали, что отправившись в путешествие по другим городам ЦФО, подобный кинотеатр в этом году можно будет встретить практически в каждом областном центре - Белгороде, Брянске, Волгограде, Воронеже, Калуге, Курске, Нижнем Новгороде, Туле. Где-то, как и у нас, подобные кинотеатры заработали впервые, а где-то уже успели полюбиться жителям.



Анна Чистякова, директор Городского парка культуры и отдыха: «Репертуар рассчитан для разных возрастных групп, в течение дня - несколько сеансов. Как правило, первая половина дня адаптирована для детей, середина дня - это семейные фильмы, а вечером есть разного плана фильмы, с разной возрастной категорией - 16+, 18+».

Кинотеатр под открытым небом будет работать в Орле две недели. За это время горожане увидят почти 30 картин. В списке и мировые бестселлеры, и малоизвестные - но от этого не менее интересные - фестивальные короткометражки. А что самое главное организаторы отмечают, что погода никак не повлияет на работу площадки. Так что придти и насладиться фильмом можно будет даже в дождь.





Антон Киселёв

26 июня 2019 года







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