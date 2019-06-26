Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


среда
26.06.2019
19:35:02
Новости
ВСЕ НОВОСТИ
ВИДЕО

Программа передач
Телеканал "РОССИЯ"
Телеканал "РОССИЯ24"
"Радио России. ОРЁЛ"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Аграрный вопрос
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"
Летопись войны

Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
Всё в дом
Мобильный репортёр
Кавказский дневник
Провинциалы
Пьедестал
Из архива ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Слово о вечном
Спецпроекты ГТРК "Орёл"

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует
Новости версия для печати

В Городском парке Орла начал работать кинотеатр под открытым небом

Первые зрители уже оценили новый формат просмотра фильмов. В репертуаре несколько десятков картин. Вход в кинотеатр бесплатный. На одном из сеансов побывал наш корреспондент Антон Киселёв.

Впервые о постоянном кинотеатре под открытым небом в Орле заговорили во время обсуждения будущего облика Городского парка. В конечном проекте он вполне гармонично вживается в новый дизайн. Но власти решили не затягивать с реализацией идеи, и потому орловцы могут насладиться новым форматом просмотра кино уже сейчас. Правда, угодить каждому зрителю будет сложно - вкусы у всех разные.

Самым везучим посетителям просмотр скрасят кофе и попкорн, которые можно получить в подарок от администрации кинотеатра. Однако сам факт того, что вход в кинотеатр бесплатный уже сделал всех горожан и гостей Орла счастливчиками. Координаторы проекта, кстати, рассказали, что отправившись в путешествие по другим городам ЦФО, подобный кинотеатр в этом году можно будет встретить практически в каждом областном центре - Белгороде, Брянске, Волгограде, Воронеже, Калуге, Курске, Нижнем Новгороде, Туле. Где-то, как и у нас, подобные кинотеатры заработали впервые, а где-то уже успели полюбиться жителям.

Анна Чистякова, директор Городского парка культуры и отдыха: «Репертуар рассчитан для разных возрастных групп, в течение дня - несколько сеансов. Как правило, первая половина дня адаптирована для детей, середина дня - это семейные фильмы, а вечером есть разного плана фильмы, с разной возрастной категорией - 16+, 18+».

Кинотеатр под открытым небом будет работать в Орле две недели. За это время горожане увидят почти 30 картин. В списке и мировые бестселлеры, и малоизвестные - но от этого не менее интересные - фестивальные короткометражки. А что самое главное организаторы отмечают, что погода никак не повлияет на работу площадки. Так что придти и насладиться фильмом можно будет даже в дождь.


Антон Киселёв
26 июня 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта