Новости версия для печати Сегодня в пригороде Орла сотрудники МЧС спасли лося Нестандартную спасательную операцию пришлось провести в деревне Жилино. Там в недостроенный канализационный колодец провалился молодой лось. Как выручали зверя, и какова его дальнейшая судьба?



Появление сохатого на улице Строительной деревни Жилино могло бы испугать местных жителей: разъяренный лось даст фору даже крупным хищникам. Но вышло наоборот: людей испугался сам двухгодовалый лесной великан. Как рассказал очевидец, лось, испугавшись машин, начал метаться по дороге и угодил в канализационный люк, крышка которого была наполовину открыта.



Спасатели убедились: тяжелых повреждений лось не получил. Но вот вызволить его из колодца оказалось задачей нетривиальной.



Вадим Леоничев, старший смены техногенной группы областной поисково-спасательной службы: «Было принято решение вызвать ветеринарную службу для обездвиживания животного. Тем временем мы подготовили средство для его вытаскивания».

Когда зверь уснул, при помощи импровизированной кран-балки его подняли на поверхность. Для перевозки сохатого в родную среду обитания нашлась грузовая «Газель». Ветеринары снабдили спасателей препаратом обратного действия, применить который необходимо, чтобы привести животное в чувство.





Иван Суверин

26 июня 2019 года







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